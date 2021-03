Ayuso: "Me vine arriba hablando de mayoría absoluta pero no tengo ningún problema en pactar con Vox"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido clara: "Si tengo que pactar no tengo ningún problema con Vox", ha asegurado, después de admitir que se vino "arriba" hablando de que lograría una "mayoría absoluta" una vez anunció el adelanto electoral. "La semana pasada me vine arriba y dije lo de mayoría absoluta, pero si tengo que pactar no tengo ningún problema con Vox", ha subrayado en una entrevista en Telecinco. “Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien", ha bromeado con la presentadora Ana Rosa Quinta