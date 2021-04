Ayuso, sobre las muertes en residencias: "No siempre ir a un hospital o entrar a una UCI les salvaba la vida"

Isabel Díaz Ayuso ha defendido preguntada sobre las cifras de muertos en las residencias, que "murieron ancianos en toda España". "No siempre ir a un hospital o entrar a una UCI les salvaba la vida", ha afirmado tras ser cuestionada por los protocolos de no derivación hospitalaria desde los centros de mayores a los hospitales de la Consejeria de Sanidad. "Yo no puedo permitir que se traslade que la muerte de su padre o de su madre se podría haber evitado", ha asegurado la conservadora que ha defendido que la primera ola fue "un tsunami".