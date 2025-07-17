edición general
Ayuso presenta Hispanidad 2025: “La Hispanidad está viva y sigue creciendo. Y no será porque no hayan intentado distanciarnos”

La gran fiesta de la hispanidad se celebrará del 3 al 12 de octubre con más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la capital. El primero coincidirá con la Gran Cabalgata, que volverá a desfilar por la Gran Vía el día 5 de octubre y que, por primera vez, contará con la participación de Estados Unidos junto al resto de nacionalidades hispanoamericanas, Este hecho coincide con el anuncio realizado por la presidenta Ayuso en su viaje oficial a Miami y Nueva York por el que el país norteamericano será el invitado de la VI edición

ehizabai #1 ehizabai
Los no-nacionalistas.
Si es que hay que reirse.
#20 Katos
#1 como el nacioalismo provincial y encima de izquierdas... xD xD xD
ehizabai #23 ehizabai
#20 Claro, claro. Pon más emoticonos, a ver si cuela...
#3 Leon_Bocanegra *
Se avecina turra sobre el voto latino


youtu.be/cJWFdh-vV84?si=8e0wPxAQTjwq-f5F


Edito, se me adelantó.
OCLuis #13 OCLuis *
Toros, inmigración, machismo, etc... en España el único partido que fomenta la división y el distanciamiento entre españoles tiene nombre y appelidos.

No hay una sola vez que esta señora no abra la boca para insultar a la inteligencia y a quienes le prestan un mínimo de atención.
#16 tierramar *
#13 El discurso que a nosotros nos parece absurdo, no está dirigido a nosotros, sino a los latinoamericanos evangelistas, y a los que vienen de la cultura americana, allí cuelan discursos como este: "Ayuso carga contra el comunismo en Miami", www.eldebate.com/espana/madrid/20250624/ayuso-carga-contra-comunismo-m Ayuso está en campaña política continua en EEUU , y más ahora que Trump no los quiere.
Chinchorro #18 Chinchorro
Hay que tener contentos a los votantes latinos de Madriz.
www.publico.es/politica/pp-copia-estrategia-bolsonarista-predicadores-
Diosito me los bendiga.
#10 Leon_Bocanegra *
Pero como se os ocurre mentar a Ayuso el día que está alcama de guardia? Ahora vamos a tener turra doble. La del voto latino y la del otro defendiendo a su señora.
#14 xavigo
#10 Pues yo prefiero a alcama que a Sandilo
#15 Leon_Bocanegra
#14 si, eso le dije a sandalio antes de que me metiese en el ignore. Que aprendiese un poco de alcama.
0 K 10
#21 tierramar
Cuelgo un comentario que daba en la clave, de ayer:
#96 Troglobyte 28/08 09:59 *
#15 Lo que comentas es tremendamente importante y está pasando desapercibido. Mientras la izquierda e incluso los partidos nacionalistas siguen con un discurso favorable a la inmigración, la derecha ha sabido presentar un discurso contrario a la inmigración pero que en realidad solo se centra en el colectivo musulmán y deja fuera al latino. Esto para ellos es la cuadratura del círculo porque consiguen todo lo que…   » ver todo el comentario
#24 Leon_Bocanegra
#21 pero por qué enlazas el post #15 para dar esa turra que no tiene nada que ver con el comentario citado?
Eres el boosterfelix del voto latino.
#17 tierramar
Elecciones 2023: El poder latino en Madrid: primer acto de Ayuso y Feijóo para 'cazar' a 200.000 votantes
 www.elespanol.com/madrid/comunidad/20230319/poder-latino-madrid-primer
#25 Suleiman
Porque no llamar otra vez el día de la raza, en lugar de hispanidad? Y que repartan espejitosnentre los evangélicos latinos...
pitercio #9 pitercio *
La presidenta de la Generalitat madrileña sólo está interesada en montar un festival de la confusión con interés propagandístico, pagado por todos. Y al tiempo engordar bolsillos del frente capitalista internacional.
#19 Leon_Bocanegra
Turra is coming. Boostierramarfelix
Brill #4 Brill
No todo va a ser robar y desmantelar el estado del bienestar. También hay tiempo para envolverse en la bandera.
ehizabai #12 ehizabai *
Cuando se hace cherry picking con declaraciones:

"Ha considerado que se está extendiendo un "relato de la extrema derecha" que "hace sujeto de todos los problemas a parte de la sociedad", a los migrantes, y esto es "peligroso".

Otegi ha recordado la "disposición" de la CAV y Nafarroa a acoger a menores migrantes, pero ha recordado que estas dos comunidades no tienen la competencia para regular la migración, "solo tienen competencia

…   » ver todo el comentario
#5 tierramar *
El PP critica a la izquierda por la inmigración pero resulta que es el partido que más activo es en cuanto a atraer y traer inmigración latina: Ahora en el 2025: en madrid inmigrantes latinos legales hay más 1M , realmente debe haber como 2,5M y en españa en total debe haber como 10M.
www.lavanguardia.com/local/valencia/20250816/10977973/poblacion-latina La población latina crece en Valencia: el número de residentes venezolanos aumenta un 328%
 Y no se hagan ilusiones algunos, VOX hace exactamente lo mismo, recuerden el "latinos por Abascal"
alcama #6 alcama
#5 La politica de inmigracion no está transferida a las comunidades
#2 tierramar
Sólo el concierto de Gloria Estefan cuesta casi medio millón de euros. ¿Cuanto costara toda la fiesta a las arcas publicas de Madrid? No hay para médicos, enfermeras, médicos, camas de hospital, bomberos,... pero si para la propaganda politica dirigida a su electorado. Recordar que Ayuso gano gracias al voto latino y la abstención de los madrileños.
#7 encurtido *
#2 Al margen de que por mí los ayuntamientos no contratarían a nadie, que sea por iniciativa privada, llevar a Melendi a un pueblo de esos que hay más tractores que coches puede costar 70k. Son precios "normales" para este tipo de artistas, prácticamente siempre son a pérdidas y el de Gloria Estefan no es especialmente caro.

Y las competencias de inmigración son estatales.
#22 Katos
#2 como si las provincias del PSOE o sus socios de gobierno las cosas van mejor.
De verdad esque no es por criticar pero un poco de argumento hombre.

Como va Andalucía tras 30 años de psoe??? Primera potencia?
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
Regueton es haram
alcama #8 alcama
Esto decia Otegi en 2024

Otegi, sobre la inmigración: «Nuestra identidad nacional está en riesgo»
www.diariodeleon.es/nacional/240824/1602208/otegi-nuestra-identidad-na
