Ayuso presenta Hispanidad 2025: “La Hispanidad está viva y sigue creciendo. Y no será porque no hayan intentado distanciarnos”

La gran fiesta de la hispanidad se celebrará del 3 al 12 de octubre con más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la capital. El primero coincidirá con la Gran Cabalgata, que volverá a desfilar por la Gran Vía el día 5 de octubre y que, por primera vez, contará con la participación de Estados Unidos junto al resto de nacionalidades hispanoamericanas, Este hecho coincide con el anuncio realizado por la presidenta Ayuso en su viaje oficial a Miami y Nueva York por el que el país norteamericano será el invitado de la VI edición
| etiquetas: madrid hispana , inmigración latinoamericana , efecto llamada
Si es que hay que reirse.
youtu.be/cJWFdh-vV84?si=8e0wPxAQTjwq-f5F
Edito, se me adelantó.
No hay una sola vez que esta señora no abra la boca para insultar a la inteligencia y a quienes le prestan un mínimo de atención.
www.publico.es/politica/pp-copia-estrategia-bolsonarista-predicadores-
Diosito me los bendiga.
#96 Troglobyte 28/08 09:59 *
#15 Lo que comentas es tremendamente importante y está pasando desapercibido. Mientras la izquierda e incluso los partidos nacionalistas siguen con un discurso favorable a la inmigración, la derecha ha sabido presentar un discurso contrario a la inmigración pero que en realidad solo se centra en el colectivo musulmán y deja fuera al latino. Esto para ellos es la cuadratura del círculo porque consiguen todo lo que… » ver todo el comentario
Eres el boosterfelix del voto latino.
www.elespanol.com/madrid/comunidad/20230319/poder-latino-madrid-primer
"Ha considerado que se está extendiendo un "relato de la extrema derecha" que "hace sujeto de todos los problemas a parte de la sociedad", a los migrantes, y esto es "peligroso".
Otegi ha recordado la "disposición" de la CAV y Nafarroa a acoger a menores migrantes, pero ha recordado que estas dos comunidades no tienen la competencia para regular la migración, "solo tienen competencia
… » ver todo el comentario
www.lavanguardia.com/local/valencia/20250816/10977973/poblacion-latina La población latina crece en Valencia: el número de residentes venezolanos aumenta un 328%
Y no se hagan ilusiones algunos, VOX hace exactamente lo mismo, recuerden el "latinos por Abascal"
Y las competencias de inmigración son estatales.
De verdad esque no es por criticar pero un poco de argumento hombre.
Como va Andalucía tras 30 años de psoe??? Primera potencia?
Otegi, sobre la inmigración: «Nuestra identidad nacional está en riesgo»
www.diariodeleon.es/nacional/240824/1602208/otegi-nuestra-identidad-na