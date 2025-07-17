Ayuso presenta Hispanidad 2025: “La Hispanidad está viva y sigue creciendo. Y no será porque no hayan intentado distanciarnos”

La gran fiesta de la hispanidad se celebrará del 3 al 12 de octubre con más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la capital. El primero coincidirá con la Gran Cabalgata, que volverá a desfilar por la Gran Vía el día 5 de octubre y que, por primera vez, contará con la participación de Estados Unidos junto al resto de nacionalidades hispanoamericanas, Este hecho coincide con el anuncio realizado por la presidenta Ayuso en su viaje oficial a Miami y Nueva York por el que el país norteamericano será el invitado de la VI edición