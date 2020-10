Ayuso permite fiestas de 00:00 a 6:00, pero no salir a la calle

Madrid elimina la restricción que impedía reuniones de no convivientes durante la noche, aunque no podrán pasar de seis personas. El toque de queda nocturno sí está vigente en Madrid y no se podrá pisar la calle entre las 00:00 y las 6:00 horas, pero sí se podrá estar dentro de una casa reunidos hasta seis personas, incluso aunque no sean convivientes