Ayuso ofrece a Monasterio la presidencia de la Asamblea de Madrid

El PP ya prepara el pacto con Vox y quiere convencer a la formación ultraderechista de que es mejor que no entre en el Gobierno. Aunque no se han celebrado todavía elecciones y el PP ha deslizado que maneja encuestas que darían la mayoría absoluta a Diaz Ayuso el próximo 4 de mayo, la formación conservadora trabaja el escenario de no cumplir esas expectativas y tener la obligación de contar con el apoyo de Vox. Asimismo, a Ciudadanos lo dan por muerto.