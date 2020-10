Ayuso: "Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la región madrileña está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, por lo que Madrid, a su juicio, no debería estar en estado de alarma: "Si no es libre no será Madrid". Así lo escrito Ayuso este sábado en su cuenta de Twitter, en el que se ha pronunciado por primera vez desde que el viernes se declarara el estado de alarma,