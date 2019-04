Ayuntamiento de Madrid "Podemos sí contaba con la autorización para la proyección en la Plaza Mayor "

El Gobierno municipal asegura que el concejal del distrito Centro autorizó la proyección pero desconocía el contenido: "No ejercemos ese control". Podemos proyectó este sábado imágenes de los 'papeles de Bárcenas' en la Plaza Mayor de Madrid acompañado del mensaje "Que no vuelvan" .Desde el Consistorio de la capital informaron inicialmente de que el partido de Pablo Iglesias no contaba con "una autorización expresa" para la proyección