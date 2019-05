El Ayuntamiento de Guadassuar cierra el Circuito de la Ribera

El Circuit de la Ribera se ha visto obligado a cerrar sus puertas como consecuencia de una orden de clausura impulsada por el Ayuntamiento de Guadassuar. El consistorio valenciano liderado por Compromís argumenta que el trazado de la Ribera no está cumpliendo con la Ley de Espectáculos al no haber finalizado todas las obras previstas en su proyecto inicial, entre ellas el desvío de una línea aérea de media tensión que pasa junto a a sus instalaciones; además, desde el Ayuntamiento de Guadassuar acusan al circuito de no respetar el aforo máximo.