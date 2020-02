Ayuno de Dopamina: La última moda de Silicon Valley

Las cosas en la distancia no pueden ser consumidas, solo deseadas. Alcanzar cualquier cosa lejana requiere tiempo y esfuerzo. La dopamina es la molécula de la motivación, el combustible de nuestros sueños. Sin ella no haríamos ningún esfuerzo. La dopamina no produce placer, sino deseo, o siendo más precisos, anticipación. Se dispara ante la posibilidad de algo nuevo. Este es el motivo por el que rara vez nos contentamos con lo que tenemos. Lo que al que al principio nos producía satisfacción nos resultan indiferentes con el tiempo.