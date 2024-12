Avión de pasajeros en ruta de Oslo a Amsterdam realiza un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Torp Sandefjord.(Noruego)

Los pasajeros del avión le dicen a NRK que les dijeron que había un neumático perforado y problemas con el sistema hidráulico. Boeing giró 737 fuera de la pista y hacia el césped a baja velocidad. Los 176 pasajeros y 6 miembros de la tripulación no están heridos y atendidos. Las circunstancias que rodearon el incidente están siendo investigadas, dijo la compañía. Según el registro de sonido como VG los pilotos no pudieron controlar el avión, giraron a la derecha y no pudieron detenerlo.Hubo evacuación del avión...