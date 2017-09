La continua evolución del emulador de Wii U para PC Cemu y de los componentes que le añaden funcionalidades alcanza un nuevo hito: el popular juego The Legend of Zelda - Breath of the Wild ya se puede jugar en PC en resoluciones 4K y con un rendimiento de 60 cuadros por segundo (frente a los 30 de Wii U o Switch) manteniendo su jugabilidad prácticamente intacta.