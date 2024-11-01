Ava recibe críticas por su mensaje tras la muerte de Charlie Kirk

En su historia de Instagram, Ava citó el mensaje de otra persona: "Si quieres que la gente tenga palabras amables cuando mueras, deberías decir palabras amables cuando estés vivo". Muchos interpretaron esa frase como una crítica directa a Kirk por sus declaraciones polémicas en vida. La reacción no tardó, comentaristas conservadores y miles de usuarios señalaron que se trataba de un mensaje insensible e irrespetuoso. Lejos de rectificar, reforzó su postura con una segunda publicación: "y lo sostendré. sed amables, ahora más que nunca”