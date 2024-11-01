Ava recibe críticas por su mensaje tras la muerte de Charlie Kirk

En su historia de Instagram, Ava citó el mensaje de otra persona: "Si quieres que la gente tenga palabras amables cuando mueras, deberías decir palabras amables cuando estés vivo". Muchos interpretaron esa frase como una crítica directa a Kirk por sus declaraciones polémicas en vida. La reacción no tardó, comentaristas conservadores y miles de usuarios señalaron que se trataba de un mensaje insensible e irrespetuoso. Lejos de rectificar, reforzó su postura con una segunda publicación: "y lo sostendré. sed amables, ahora más que nunca”
«No soporto la palabra empatía, la verdad. Creo que la empatía es un término inventado, de la Nueva Era, que causa mucho daño. Pero es muy eficaz cuando se trata de política».
«Prefiero la simpatía a la empatía. Ese es un tema aparte para otro momento».
No encontré una versión autorizada pública (por ejemplo de la web oficial o del podcast) que incluya ese fragmento completo sin cortes. ¿Casualidad? Las partes disponibles están en medios de terceros que citan lo que consideran relevante.
La tienes tú porque hasta ahora nadie me la ha podido poner. Y me encantaría leerla
So the new communications strategy for Democrats, now that their polling advantage is collapsing in every single state… collapsing in Ohio. It's collapsing even in Arizona. It is now a race where Blake Masters is in striking distance. Kari Lake is doing very, very well. The new communications strategy is not to do what Bill Clinton used to do, where he would say, "I feel your pain." Instead,
Si eres un mierda seca en vida lo eres después de muerto¡coño ya!parece que una vez te mueres te conviertes en alguien angelical y un dechado de virtudes.