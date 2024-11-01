edición general
Ava recibe críticas por su mensaje tras la muerte de Charlie Kirk

En su historia de Instagram, Ava citó el mensaje de otra persona: "Si quieres que la gente tenga palabras amables cuando mueras, deberías decir palabras amables cuando estés vivo". Muchos interpretaron esa frase como una crítica directa a Kirk por sus declaraciones polémicas en vida. La reacción no tardó, comentaristas conservadores y miles de usuarios señalaron que se trataba de un mensaje insensible e irrespetuoso. Lejos de rectificar, reforzó su postura con una segunda publicación: "y lo sostendré. sed amables, ahora más que nunca”

#7 R2dC
#4 Si. Y el tio de cambridge barrió el suelo con él.
2 K 37
#5 Eukherio
#4 Sí, lo he visto, y no, no tiene demasiadas lecturas. Era una muestra de malotismo ultra que ahora queda como el culo por la manera en la que ha muerto. Lo cierto es que nadie dudaba de lo que decía ni buscaba una reinterpretación loca de sus palabras hasta que murió. Ahora se intenta reescribir sus gilipolleces por lo irónico que resulta que un tío que decía que lo de las muertes por armas era un simple daño colateral producto del derecho a tenerlas fuese asesinado a tiros.
2 K 30
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 #2 Estas son las frases textuales de lo que Kirk dijo en The Charlie Kirk Show en octubre de 2022, con respecto a la empatía, según las fuentes:

«No soporto la palabra empatía, la verdad. Creo que la empatía es un término inventado, de la Nueva Era, que causa mucho daño. Pero es muy eficaz cuando se trata de política».

«Prefiero la simpatía a la empatía. Ese es un tema aparte para otro momento».

No encontré una versión autorizada pública (por ejemplo de la web oficial o del podcast) que incluya ese fragmento completo sin cortes. ¿Casualidad? Las partes disponibles están en medios de terceros que citan lo que consideran relevante.

La tienes tú porque hasta ahora nadie me la ha podido poner. Y me encantaría leerla
1 K 23
#8 Eukherio *
#6 ca.news.yahoo.com/fact-check-charlie-kirk-once-001900786.html?guccount

So the new communications strategy for Democrats, now that their polling advantage is collapsing in every single state… collapsing in Ohio. It's collapsing even in Arizona. It is now a race where Blake Masters is in striking distance. Kari Lake is doing very, very well. The new communications strategy is not to do what Bill Clinton used to do, where he would say, "I feel your pain." Instead,

…   » ver todo el comentario
1 K 27
alfema #1 alfema
Ni idea de quien era esta Ava. De todas formas le doy la razón si sueltas mierda es fácil que también la recibas, salvo de las moscas que acudirán a ti como ...
1 K 14
#2 Eukherio
#1 Cabe recordar que para Kirk la empatía era básicamente un invento woke. Fue necesario que le volasen la cabeza de un balazo para que de golpe todos sus seguidores descubriesen que en el fondo toda esa filosofía vital siempre fue una gilipollez.
#4 Quel
Quel #4 Quel
#2 Por curiosidad. ¿ Tu has visto alguno de sus debates ? No un recorte, sino un debate entero en su contexto. Porque la chorrada que sueltas de la "empatía" tiene bastantes matices.
3 K 1
#3 laruladelnorte
Ava, hija de Dwayne "The Rock" Johnson y manager de NXT, ha sido una de las pocas personalidades de WWE que se ha manifestado sobre el caso Kirk.

Si eres un mierda seca en vida lo eres después de muerto¡coño ya!parece que una vez te mueres te conviertes en alguien angelical y un dechado de virtudes.
1 K 13

