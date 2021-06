Las autoridades del Canal de Suez culpan al capitán del Ever Given

¿Recuerdas el Ever Given? ¿Cómo podrías olvidarlo? Es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo y todavía está en el Gran Lago Amargo después de pasar seis días atascado en el Canal de Suez, Egipto, el pasado mes de marzo. Ahora sabemos cómo se atascó, al menos, según las autoridades egipcias. El lunes, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) publicó parcialmente su versión de los hechos que, como era de esperar, colocó el 100% de la culpa en los hombros del capitán del Ever Given. Según el Wall Street Journal