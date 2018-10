El autor de The Wicher vendió la saga por apenas 8400 € y ahora es un éxito que lucha por obtenet millones

Cuando a Andrzej Sapkowski le ofrecieron la oportunidad de vender los derechos de uso de su saga lo tenía claro, no quería arriesgarse al posible éxito o fracaso que pudiese tener, así que acordó un precio fijo. La desarrolladora de videojuegos CD Projekt RED pago algo más de 8.400 euros al cambio y se quedó con el universo de 'The Witcher'. Un precio que puede parecer considerable para una saga sin un futuro asegurado, ahora que la desarrolladora polaca vende millones de copias y 'The Witcher' se ha convertido en un icono de la industria.