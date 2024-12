Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenia La voz de mi viejo Que me sonaba como Un rulo de tambor Vos Mejor que te afeites Mejor que madures, mejor que labores Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza