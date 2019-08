Australia frena a EEUU y rechaza ceder su suelo para acoger un sistema de misiles

Los estadounidenses han hecho públicas sus intenciones de instalar una nueva base de proyectiles balísticos intermedios en el océano Pacífico.El primer ministro australiano, Scott Morrison, descartó este lunes que su país vaya a acoger alguna de las bases de misiles que Estados Unidos busca desplegar en el Pacífico en un plazo de "meses". En una rueda de prensa en la ciudad de Brisbane, Morrison aseguró que "no nos han preguntado, no ha sido considerado, no se ha puesto sobre la mesa. Asunto zanjado".