“Aunque los hechos sean un farol, es normal y obligado que el Estado reaccione para castigar"

Entrevista a Alfons López Tena, ex vocal del CGPJ: "El Estado hace lo que tiene que hacer. Los que no han hecho lo que tendrían que haber hecho si, efectivamente, hubiera habido una voluntad de independencia y no de juego de póker, de farol, son los procesistas. La independencia. Lo prometieron. Son las leyes que aprobaron en el Parlament. La independencia para crear un Estado autoritario, que, como usted sabe, es aquella ley que aprobaron en el Parlament, en la cual establecieron un régimen que ya lo quisiera para él Orbán o Erdogán".