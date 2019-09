Auge y caída de Lupín, el mayor ciberestafador de España (de solo 23 años)

Tenía 23 años y, a diferencia de cualquier chico de su edad, no tenía móvil, ni ordenador, ni tarjeta de crédito, ni casa... Por no tener, no tenía ni DNI. Sin embargo, tenía una orden de ingreso en prisión, más de 25 requisitorias judiciales pendientes y a la élite de la Guardia Civil pisándole los talones durante más de un año. Una atención policial y judicial que no impidieron que su negocio fuera mejor que nunca: estaba ganando más de 300.000 euros al mes. El mayor ciberestafador de España.