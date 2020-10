La Audiencia de Barcelona absuelve al hombre acusado de quitarse el condón sin consentimiento en medio de una relación

Del relato de la denunciante, expone el tribunal, "no se desprende" que el acusado "se quitara de forma intencionada" el preservativo sino que "ella notó que no lo llevaba". Las jueces ven "posible" y "verosímil" la tesis de defensa del acusado, esta es, que el condón "se le cayó" durante el acto sexual al perder la erección a consecuencia del alcohol que había tomado, lo que "no evidencia acción dolosa alguna", recalcan los togados. Han absuelto al procesado en base al principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado).