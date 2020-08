Como se nota que ahora la AP-7 es gratis, como no da negocio pasan de todo, obras en plena campaña turística y sin avisar. Con lo fácil que sería poner un cartel en cada entrada indicando las salidas que están cerradas para tu poder elegir tu itinerario y no ponerlo en esos “megaletreros” luminosos 5 km antes cuando ya no puedes hacer nada.