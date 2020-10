La atracción del Infierno de 'Fire Force'

"Me gustaría saber qué hay en el Infierno -confiesa Atsushi Ohkubo-. Me atrae más que el mundo celestial. Como a los niños, a los que tampoco les interesa, y en cambio les gustan las travesuras, las calaveras, la parte infernal. Nos atrae lo malo". Es, cómo no, el autor de la serie de manga 'Fire Force' (Norma), en cuyo universo de acción ambientado en Tokio, entre la ciencia-ficción y la fantasía oscura, la gente es poseída por demonios o seres infernales que les provocan una combustión espontánea.