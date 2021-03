"Se atiende tanto a la diversidad que se abandona a los que sí quieren estudiar"

Una de sus mayores críticas es que se mantenga en los institutos a aquellos alumnos que no quieren estar en él a cualquier precio. "Están ahí todos aparcados y hay una música de fondo de matemáticas, historia, filosofía y a esa música de fondo se acercan algunos motu proprio, que son los que van sacando buenas notas, pero no se les atiende. Los institutos actualmente no son tanto centros de enseñanza como de acogida. No nos tenemos que preguntar tanto qué tenemos que hacer con los que no quieren estudiar, porque esos ya están".