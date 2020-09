Ateo por la fuerza de la razón

No creo en ningún ser sobrehumano ni sobrenatural, que controle los destinos de los seres vivos y muertos aquí en la Tierra, ni fuera de ella; que imparta castigo y justicia divina ni nada por el estilo. En otras palabras, no creo en dios ni en sus actos ni en sus obras ni en su historia; ni en su hijo ni en su madre ni en todos los santos; ni en ninguna paloma santa; ha detto tutto con rispetto, naturalmente. Lo que nos caracteriza a los ateos, no es tanto la difusión de la idea sino la defensa del laicismo: una sociedad sin ataduras ...