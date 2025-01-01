"ATENCIÓN A LA BOMBA QUE TIRÓ NAVARRO!" Explota el ministerio de economía (Argentina)

Escalada histórica de tipos de interés en argentina en espera de la salida de una salida a subasta de 15 B$. Pasó en pocas horas del 45% al 113%, una subida nunca vista. Según el presentador: "Yo creo que eso está a punto de explotar". También comentan cómo supuestamente Caputo y Milei entre otros estarían enriqueciéndose gracias a estos tipos de interés tan elevados, y de supuestas quejas de Milei por considerar que sólo se lleva "las monedas".
Viva la libertá carajo !!
Además que todo esto es supuestamente y supuestamente....
. También comentan cómo supuestamente Caputo y Milei entre otros estarían enriqueciéndose gracias a estos tipos de interés tan elevados, y de supuestas quejas de Milei...
Hay elecciones en Argentina (las de medio mandato) ahora en octubre, y va a salir mucha desinformación. Nadie dice que Milei sea un buen presidente,pero mintiendo no van a lograr sacarlo de ahí. Y más cuando los anteriores tenían al pueblo cagado de hambre con esas tasas de inflación tan altas que se llegaron a registrar.
Menuda burrada de intereses. No son de país de fiar. Ninguna economía en buenas condiciones necesita dar esos intereses para que los inversores accedan a comprar sus productos financieros.