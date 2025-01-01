edición general
"ATENCIÓN A LA BOMBA QUE TIRÓ NAVARRO!" Explota el ministerio de economía (Argentina)

Escalada histórica de tipos de interés en argentina en espera de la salida de una salida a subasta de 15 B$. Pasó en pocas horas del 45% al 113%, una subida nunca vista. Según el presentador: "Yo creo que eso está a punto de explotar". También comentan cómo supuestamente Caputo y Milei entre otros estarían enriqueciéndose gracias a estos tipos de interés tan elevados, y de supuestas quejas de Milei por considerar que sólo se lleva "las monedas".

el-aleman #2 el-aleman
Pensaba que la cosa iba sobre baloncesto.
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Cabrón, me has hecho escupir la cerveza xD xD
#10 atabey
#2 Entro, veo que está dicho, voto positivo y me voy en paz.
#3 chavi
Los tipos a un 113% y la inflacion al 40%..

Viva la libertá carajo !!
Findeton #8 Findeton *
#3 Como explico en # 6 esta "noticia" es puro sensacionalismo.
Connect #7 Connect
Pero todo esto es mentira. www.lanacion.com.ar/economia/plazo-fijo-cual-es-la-tasa-de-interes-ban

Además que todo esto es supuestamente y supuestamente....
. También comentan cómo supuestamente Caputo y Milei entre otros estarían enriqueciéndose gracias a estos tipos de interés tan elevados, y de supuestas quejas de Milei...

Hay elecciones en Argentina (las de medio mandato) ahora en octubre, y va a salir mucha desinformación. Nadie dice que Milei sea un buen presidente,pero mintiendo no van a lograr sacarlo de ahí. Y más cuando los anteriores tenían al pueblo cagado de hambre con esas tasas de inflación tan altas que se llegaron a registrar.
tremebundo #14 tremebundo
#7 ¿Ya no están "cagados de hambre"?
#5 Pixmac *
Los amigos de Milei forrándose y los demás con las sobras de las migajas.

Menuda burrada de intereses. No son de país de fiar. Ninguna economía en buenas condiciones necesita dar esos intereses para que los inversores accedan a comprar sus productos financieros.
Findeton #11 Findeton
#5 Más bien la izquierda haciendo "noticias" sensacionalistas aprovechándose de la incultura financiera de la gente, como explico en # 6.
JackNorte #9 JackNorte
Ha pasado antes?
calde #1 calde
Oye, se ve que el plan de Milei está saliendo a la perfección. Qué bien le va a los argentinos...
Findeton #6 Findeton
#1 Esta noticia es errónea. Lo que pasa es que el precio en el libre mercado de unos bonos con muy baja duration ha bajado unos céntimos. Cuando un bono vence en unos pocos días, el más mínimo movimiento de precios en el mercado se puede calcular como un aumento/descenso enorme de la hipotética tasa de interés anualizada.
#12 eipoc
#6 entonces está todo controlado. ¡Viva la libertá, carajo!
Findeton #13 Findeton
#12 Lo está, mal os pese.
