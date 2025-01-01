edición general
Italia arresta a un ucraniano por los ataques al oleoducto Nord Stream: [ING]

La policía italiana arrestó a un ucraniano sospechoso de coordinar los ataques a los oleoductos Nord Stream, según informó el jueves la fiscalía general de Alemania, añadiendo que comparecerá ante un juez alemán tras su traslado. El sospechoso, identificado únicamente como Serhii K. según las leyes de privacidad alemanas, formaba parte de un grupo que instaló dispositivos en los oleoductos cerca de la isla alemana de Bornholm, según un comunicado de la fiscalía. Él y sus cómplices partieron de Rostock...

cosmonauta #5 cosmonauta
O sea que la investigación nunca se cerró
1 K 38
cocolisto #3 cocolisto
Han pillado al pringado. Faltan preparadores, apoyos e inductores.No lo veremos.
0 K 19
gelatti #1 gelatti
...en la costa noreste de Alemania, en un yate de vela para llevar a cabo el ataque, dijo, y agregó que el barco había sido alquilado a una empresa alemana con la ayuda de documentos de identidad falsificados a través de intermediarios.
0 K 17
janatxan #2 janatxan *
Si vamos, unos colgados sin relación alguna con ningún gobierno u organización.
0 K 11
Tkachenko #4 Tkachenko
#2 ni mucho menos con los Estados Unidos de América
0 K 20

