Italia arresta a un ucraniano por los ataques al oleoducto Nord Stream: [ING]

La policía italiana arrestó a un ucraniano sospechoso de coordinar los ataques a los oleoductos Nord Stream, según informó el jueves la fiscalía general de Alemania, añadiendo que comparecerá ante un juez alemán tras su traslado. El sospechoso, identificado únicamente como Serhii K. según las leyes de privacidad alemanas, formaba parte de un grupo que instaló dispositivos en los oleoductos cerca de la isla alemana de Bornholm, según un comunicado de la fiscalía. Él y sus cómplices partieron de Rostock...