Ataque homófobo en Isla Cristina: la Guardia Civil investiga la brutal agresión a una familia

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada cerca del IES Miravent, cuando se encontraron con un grupo de entre ocho y diez jóvenes del municipio, que portaban bolsas de plástico, aparentemente para un botellón. Durante el incidente, la familia fue víctima de insultos homófobos y amenazas. El padre intentó calmar la situación, pero fue empujado al suelo, momento en que el resto del grupo también atacó a la madre y al hijo de 20 años. Este último logró escapar y regresar al restaurante donde habían cenado para pedir ayuda