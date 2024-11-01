edición general
Ataque homófobo en Isla Cristina: la Guardia Civil investiga la brutal agresión a una familia

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada cerca del IES Miravent, cuando se encontraron con un grupo de entre ocho y diez jóvenes del municipio, que portaban bolsas de plástico, aparentemente para un botellón. Durante el incidente, la familia fue víctima de insultos homófobos y amenazas. El padre intentó calmar la situación, pero fue empujado al suelo, momento en que el resto del grupo también atacó a la madre y al hijo de 20 años. Este último logró escapar y regresar al restaurante donde habían cenado para pedir ayuda

Feindesland #2 Feindesland
Un ataque homófobo a una familia... Suena raro, ¿no?
#3 Tuathan
#2 Una noche de vuelta a casa con mi hermano nos hicieron lo mismo y se llevaron una sorpresa.
Lutin #4 Lutin
#2 No lo explica bien la noticia, pero parece que el homosexual era el hijo, que fue finalmente el que logró huir y avisar a la policía.

Al menos eso he entendido, porque los padres son un hombre y una mujer.
Feindesland #5 Feindesland
#4 algo así debe de ser, sí.

:-/
platypu #1 platypu
Jóvenes de jovenlandia o de donde?
