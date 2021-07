Asturias rebasa ya la barrera de los 500 contagios diarios, aumentando los ingresos entre los menores de 40 años

Ayer se detectaron 565 positivos, en un día récord en cuanto a la realización de PCR. Actualmente, hay 66 pacientes hospitalizados en planta y 19 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Tres de cada diez ingresados por covid no han cumplido todavía los 40 años y tres de cada cuatro o bien no están vacunados o bien no han podido completar la pauta de inmunización. La incidencia de la covid a catorce días para la población en general es de 465 casos por 100.000 habitantes y 2677 casos en la franja de edad de 15 a 30 años.