Asturias realiza más pruebas por habitante para detectar el coronavirus que Alemania, Francia o Reino Unido

Si hay un punto en el que Asturias destaca en la gestión de la pandemia del coronavirus es en la realización de PCRs. Desde el primer momento, el Laboratorio de Virología del HUCA ha sido un elemento clave en la defensa de la región frente a la Covid-19, y ahora que la segunda ola golpea con virulencia, la realización de tests sigue siendo una prioridad en la estrategia del Principado. Si no hay pruebas, no hay positivos, pero eso no quiere decir que el virus no se siga extendiendo.