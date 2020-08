Los asturianos, encendidos por un tweet: «Como alguien me hable en dialecto, voy a escupirle en la cara»

Un usuario que se hace llamar @callateprogre ha publicado un mensaje que hace referencia a sus próximas vacaciones, que tienen el Principado de Asturias como destino. «Me voy el sábado de vacaciones a Asturias y después de ver el tuit en bable de la rata con coleta me está dando bastante pereza. Como alguien me hable en dialecto, voy a escupirle en la cara», twitteaba. Las respuestas no tardaron en llegar.