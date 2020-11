Asmik Grigorian: "Los cantantes ya no te dicen piropos porque están asustados. Es enfermizo"

La soprano armenio-lituana, una de las grandes voces de la ópera mundial, debuta este jueves en el Teatro Real con una nueva producción de 'Rusalka'. Soy una mujer, me encanta serlo y estoy muy orgullosa de ello, no necesito demostrarlo. Me encanta cuando un hombre me dice un piropo. Pero esto no es agradable: conozco a muchos cantantes estadounidenses que ahora están asustados de incluso tocar tu mano. Es un tema muy complicado porque hay muchas historias diferentes. Debemos encontrar un equilibrio porque ahora no lo hay.