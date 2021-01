Asia Argento acusa al director Rob Cohen de abuso sexual

La actriz ha asegurado que el director la drogó y abusó sexualmente de ella durante el rodaje de 'Triple X'. Argento se refirió a por qué no había hecho estas acusaciones antes. "Me di cuenta después, hablando con un amigo que me abrió los ojos sobre esa sustancia", afirmó, refiriéndose al GHB. La directora también añadió que se animó a hablar tras escuchar otras acusaciones contra Cohen. Recordemos que, en 2019, la hija trans de Cohen, Valkyrie Weather, afirmó que su padre la había acosado con tan solo dos años.