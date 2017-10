Así son los rayos T, más seguros y versátiles que los X

Los rayos X pueden producir alteraciones en la materia e incluso provocar cáncer en los seres humanos. Los rayos T son también radiaciones electromagnéticas, pero al portar menos energía no alteran la materia y, por lo tanto, resultan inocuos. Hasta ahora no ha sido más utilizada porque sus costes son elevados, no se sabía cómo amplificar la calidad de la señal y requieren unas capacidades técnicas complejas. limitaciones que pueden pasar a la historia en un futuro muy cercano si iniciativas como las de Luz WaveLabs continúan desarrollándose.