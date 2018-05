Así son los MGTOW, los hombres que han decidido 'pasar de las mujeres'

Men Going Their Own Way (MGTOW) es un movimiento creado a través de la red que tan solo tiene un simple rezo: "pasar de las mujeres". Según este peculiar grupo, las mujeres son la causa de las humillaciones por las que tienen que pasar en la vida, asi que renunciando a ellas, renuncian a ser humillados. Estos hombres quieren romper con lo que ellos creen que pide la sociedad moderna de ellos, es decir, "alguien protector y bueno que debe poner la semilla y formar una familia, ceder, llegar a acuerdos...".