Así rastrea Google tu ubicación a través del móvil incluso si le pides que no lo haga

Nuevo lío de privacidad para Google a la vista. Una investigación llevada a cabo por Princeton University (EEUU) y la agencia de noticias Associated Press ha revelado cómo la compañía rastrea tus movimientos en móviles Android, incluso si has pedido expresamente que no lo haga. Casi todas las aplicaciones de Google (Mapas, Gmail, Calendar...) te piden permiso para usar tu ubicación. Puedes denegarlo a través de la función 'historial de ubicaciones'. O eso parecía. En realidad, según la investigación, el buscador lo hace igualmente.