Así luce sin maquillaje la modelo ‘uniceja’ que está rompiendo con estereotipos de belleza

Por muchos años nos hemos sometido a estereotipos de belleza que no nos hacen feliz, pero que cumplimos por ser aceptadas en la sociedad. Desde depilarnos hasta ser muy delgadas, son algunos de los estereotipos que debemos seguir, pues quien no lo haga es mal vista y rechazada. Pero, Sophia Hadjipanteli a llegado para terminar con esos estereotipos, y es que, a sus 23 años, se ha convertido en una exitosa modelo que no cumple con lo que está “bien visto” en la sociedad. La estadounidense tiene una sola ceja, pues no se depila los vellos.