Así han vivido los médicos las primeras eutanasias: "Me ha reconciliado con la profesión"

Cinco médicos y médicas de familia y una enfermera y un enfermero de atención primaria han querido contar en La Vanguardia cómo han atendido la muerte solicitada, la eutanasia, de pacientes a los que cuidaron durante años y de los que conocieron de cerca su sufrimiento y su deseo de acabar. Hablan de las primeras eutanasias. No pueden aparecer sus nombres ni sus lugares de trabajo para asegurarse de que sus pacientes no puedan ser de ningún modo identificados. No hay fotos. Todos hablaron claramente.