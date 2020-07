Así golpea el negocio migratorio en el cuerpo del migrante

Cuando en 2018 Moussa decidió emprender el viaje hacia Europa sabía que el trayecto no sería fácil, pero nunca imaginó que tendría que librar una batalla a vida o muerte para superar los escollos de la Industria del Control Migratorio (ICM), repartidos a lo largo de más de 3.000 kilómetros, desde Dakar (Senegal) hasta Andalucía, donde reside actualmente. Moussa pide que no conste su nombre real en este reportaje debido a que no tiene papeles y vive con miedo a ser deportado. En España, más de 600.000 personas en situación irregular...