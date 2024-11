"Así gana cualquiera". Una frase de Intxaurrondo basta para retratar a Pablo Motos. Mario Casas avisó la semana pasada. [RELACIONADA]  

El presentador de la Revuelta, David Broncano, ha colapsado los medios y las redes sociales al revelar que el programa que presenta Pablo Motos, impone vetos a invitados. El actor Mario Casas ya deslizó en su visita a TVE, que al programa de Antena 3 no le gusta que los invitados vayan antes a la revuelta que al hormiguero. Silvia Intxaurrondo ha sido clara y concisa al opinar al respecto, manifestando que Así, no, que así gana cualquiera, que no se puede descolgar el teléfono y aplicar esos vetos.