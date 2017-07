Así fue la vida de Alice Guy, la cineasta olvidada de la que habló Leticia Dolera en su discurso viral

Alice Guy fue la mujer que inventó la narración cinematográfica. Ella fue la primera persona (hombre o mujer) que escribió y dirigió películas de ficción con sonidos, tintes de color, actores de diferentes razas y hasta efectos especiales. Pero no hemos oído hablar de ella, ya que firmaba con el nombre de su productora y no usaba su nombre real. Todo estaba a nombre de su marido, ya que ella no podía firmar los papeles de la empresa o figurar como titular. Y cuando decimos todo, nos referimos a todo. Incluyendo las películas dirigidas por ella.