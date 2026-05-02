Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva  

La operación se ha saldado con la incautación de la embarcación y el arresto de cuatro personas. La Guardia Civil ha confirmado el arresto de cuatro personas tras interceptar una narcolancha que transportaba más de 4.000 kilos de hachís a 42 millas de la costa de Punta Umbría, en Huelva. La operación se ha saldado con la incautación de la embarcación y de un centenar de fardos de arpillera que contenían la droga. El Ministerio del Interior ha compartido un vídeo de cómo fue la operación.