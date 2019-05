Así es la estrategia de EE. UU. para quitarle a China el trono de la IA

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) del Gobierno de EE. UU. ha presentado una serie de proyectos que conformarán un nuevo plan a cinco años, dotado con un presupuesto de unos 1.800 millones de euros y bautizado como AI Next. "Ahora estamos cosechando los frutos de una semilla que se plantó hace décadas. Los retos que tenemos por delante son a largo plazo, son desafíos que podrían no dar frutos hasta dentro de una década". Es posible que no lo logren, pero si lo consiguen los efectos serán tremendos.