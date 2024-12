Así se equivocan las aseguradoras en la cuenta de resultados del cambio climático

7 aseguradoras europeas han registrado pérdidas por valor de 3.230M$, superando ampliamente los ingresos obtenidos por las primas de seguros relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas, que alcanzaron los 2.200M$. Lo dice el informe Within Our Power, que acaba de presentar Insure Our Future, una coalición mundial de organizaciones cuyo objetivo es presionar a las aseguradoras para que intensifiquen sus esfuerzos ante la crisis climática, coalición de la que es miembro el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA), de España