Así cuentan las hormigas sus pasos para no perderse

En las zonas sencillas, las hormigas pueden guiarse por su olfato para saber dónde están. Sin embargo, cuando atraviesan zonas áridas, como los desiertos, suelen contar sus pasos para saber cuándo y cómo volver. No hay que ser un animal de grandes dimensiones para dejar una huella sobre la Tierra. Las hormigas Messor Capitatus van y vienen del nido a las zonas donde forrajean, y no siempre vuelven con alguna semilla. Según el profesor y mirmecólogo Espadaler, “a menudo regresan de vacío. No es grave: el sistema acepta perfectamente los errores