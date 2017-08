Así ayudan 50 moteros a un niño que sufre acoso en su primer día de colegio

Las películas y series como Sons of Anarchy han hecho que tengamos una imagen de los moteros en un mundo criminal y violento -y probablemente sea verdad para ciertos grupos- sin embargo ni mucho menos todos son así. Durante dos años, Phil Mick, de Indiana, sufrió acoso escolar. "Me daban patadas y me insultaban", explica. Lo mantuvo en secreto durante y llegó a considerar el suicidio, hasta que su madre comenzó a sospechar por los moratones y heridas con los que llegaba regularmente a casa. Cuando se enteró, su enfado fue descomunal...