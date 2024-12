Iván Ferreiro ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo villancico titulado "Cuento de hadas en Madrid", una colaboración que reúne a destacados artistas de la música española. Esta canción, que se inspira en el clásico navideño "Fairytale of New York" de The Pogues, no solo destaca por su emotiva letra y melodía, sino también por el impresionante elenco de músicos que participan en ella.