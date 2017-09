Así acabé pagando 200 euros con la cancelación gratuita de Booking

Por reservar el hotel cerca del Gran Cañón me habían cobrado 273 euros y, ahora, me devolvían 253. De otro en los viñedos del Valle de Napa (163 euros), me reembolsaron solo 151… Y así, euro a euro, hasta que entre lo pagado y lo devuelto había una diferencia de 170 euros. ¿Pero no era 'cancelación gratuita'? Sí. Tanto como 170 euros. [...] El banco: "Como es una devolución y no una anulación, VISA te cobra un 2% por transacción y a eso súmale el cambio de divisa de la compra y de la devolución… "