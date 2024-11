La asesora de Moncloa respondió a Lobato de dónde salía el correo con la confesión de la pareja de Ayuso: "Porque llega, la tienen los medios"

Lobato preguntó si el correo se ha publicado ya en algún medio y pregunta de dónde ha salido. “la tienen los medios”, responde la asesora de Moncloa. El entonces dirigente del PSOE madrileño insta a esperar a que sea publicado en algún medio: “Si no, parece que me la ha dado la Fiscalía”. Un minuto antes de las nueve y media de la mañana, cuando todavía no ha empezado el pleno, Sánchez Acera le comunica que ya está siendo publicado por los medios y le remite un enlace de El Plural. Una hora después Lobato sacaba el documento en el pleno.