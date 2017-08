Asesinado en Estados Unidos un médico por no prescribir analgésicos opiodes [ENG]

El marido de una mujer aquejada de dolores crónicos disparó y mató a un médico por no prescribirle analgésicos opioides a su esposa. Posteriormente se suicidó a las pocas horas. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de adicción. El hombre fue con su esposa a su consulta y el médico se negó a recetarlo al valorar que la mujer no necesitaba opioides. El marido siguió al médico hasta un aparcamiento y allí lo asesinó. El médico, Graham, era un médico consultor de la universidad con buena reputación.