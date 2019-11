Asedio a una médica por decir: "¿Quién decide si soy catalana o no?"  

Mercedes Biosca, una internista de Barcelona afronta una oleada de ataques por cuestionar a una influencer independentista catalana que decía: "Puedes votar al PSC, a VOX, al PP o a Ciudadanos. Pero no te llames catalán. Llámate español residente en Catalunya. Y oye, no pasa nada. Pero no puedes decir que eres catalán y votar a quien azuza el odio contra Catalunya." La reflexión que hacía esta facultativa ha provocado que muchos hayan criticado e insultado duramente a la profesional sanitaria.