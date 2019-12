La Asamblea Feminista de Aranda convoca una concentración de apoyo a la víctima del "Caso Arandina"

Aranda también celebrará una concentración en apoyo a la menor víctima de las agresiones sexuales por las que han sido condenados los tres jóvenes exjugadores de la Arandina. La ha convocado la Asamblea Feminista de Aranda, que hace un llamamiento a través de sus redes sociales para concentrarse este próximo sábado 21 de diciembre a las siete de la tarde en la Plaza del Trigo. La cita se convoca bajo dos lemas “Hermana, yo sí te creo” y “Si no me matan, no me creéis”, que en este caso es también la etiqueta que se emplea en redes sociales.